Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı, Yeni Zelanda Başbakanına Dünyaya Örnek Olduğu İçin Teşekkür Etti

Pakistan Başbakanı, Yeni Zelanda Başbakanına Dünyaya Örnek Olduğu İçin Teşekkür Etti

1 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i telefonla arayarak, geçtiğimiz hafta Cuma günü yaşanan katliam karşısında İslamofobiyle verdiği mücadeleyi takdir edip, diğer liderlere örnek olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı, Yeni Zelanda Başbakanına Dünyaya Örnek Olduğu İçin Teşekkür Etti, System.String[]
Pakistan Başbakanı İmran Khan, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i telefonla arayarak, geçtiğimiz hafta Cuma günü yaşanan katliam karşısında İslamofobiyle verdiği mücadeleyi takdir edip, diğer liderlere örnek olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i telefonla aradı. Başbakan Khan, mevkidaşı Ardern'e, Chistchurch şehrinde düzenlenen terör saldırısı sebebiyle taziyelerini iletti. Khan'ın, Ardern'e saldırıyı insanca ve sağduyuyla ele aldığından dolayı teşekkür ettiği bildirildi. Khan, Pakistanlılar adına, İslamofobiye karşı mücadele ettiği ve diğer dünya liderlerine İslamofobiyle nasıl mücadele edileceğini gösterdiği için Ardern'e teşekkür etti.

Görüşmede Khan, Ardern'den, Yeni Zelandalı yerel yönetimlere, Müslümanlara saygı gösterdikleri için teşekkürlerini iletmesini istedi.

Geçtiğimiz Cuma günü Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye terör saldırısı düzenlenmiş, 50 Müslüman hayatını kaybetmişti. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:34 Kaynak: İHA

Politika
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