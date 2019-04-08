Pakistan Başbakanlık Binasında Korkutan Yangın
7 dakika önce
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başbakanlık binasında yangın çıktı.
Pakistan
'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başbakanlık
binasında yangın çıktı. Başbakan İmran Khan
güvenli bir şekilde binadan çıkarıldı.
Pakistan Başbakanlık binasında Başbakan İmran Khan'ın ve diğer personelin binada olduğu sırada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangın, binanın 6. katında meydana gelen kısa devre nedeniyle çıktı. Yangın kısa sürede yayılınca güvenlik görevlileri Başbakan İmran Khan ve diğer personeli güvenli bir şekilde binadan tahliye etti. Bölgeye 6 itfaiye aracı yönlendirildi. Herhangi bir kayıp bildirilmedi.
Başbakan Khan'ın yangın çıktığı sırada önemli bir toplantıya başkanlık ettiği ve binadan ayrılmayı reddettiği belirtildi. - İSLAMABAD
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:37 Kaynak: İHA
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