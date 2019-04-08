Pakistan Başbakanlık Binasında Korkutan Yangın

- Pakistan Başbakanlık binasında korkutan yangınİSLAMABAD - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başbakanlık binasında yangın çıktı.

- Pakistan Başbakanlık binasında korkutan yangın



İSLAMABAD - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başbakanlık binasında yangın çıktı. Başbakan İmran Khan güvenli bir şekilde binadan çıkarıldı.

Pakistan Başbakanlık binasında Başbakan İmran Khan'ın ve diğer personelin binada olduğu sırada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangın, binanın 6. katında meydana gelen kısa devre nedeniyle çıktı. Yangın kısa sürede yayılınca güvenlik görevlileri Başbakan İmran Khan ve diğer personeli güvenli bir şekilde binadan tahliye etti. Bölgeye 6 itfaiye aracı yönlendirildi. Herhangi bir kayıp bildirilmedi.

Başbakan Khan'ın yangın çıktığı sırada önemli bir toplantıya başkanlık ettiği ve binadan ayrılmayı reddettiği belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti

Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!

Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi

TV Fiyatlarında Büyük Yükseliş! İşte Özelliğine Göre Fiyat Değişimi