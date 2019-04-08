Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanlık Binasındaki Yangın Kontrol Altında

Pakistan Başbakanlık Binasındaki Yangın Kontrol Altında

45 dakika önce

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başbakanlık binasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Pakistan Başbakanlık Binasındaki Yangın Kontrol Altında, System.String[]
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başbakanlık binasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Başbakanlık Sözcüsü, başkent İslamabad'daki Başbakanlık binasının 6'ncı katında bulunun Başbakanlık Sekretaryasında kısa devre nedeniyle yangın çıktığını bildirdi. Sözcü, itfaiye birimlerinin kısa sürede müdahalesi ve binada bulunan yangın söndürme ekipmanları sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

Sözcü, tüm Başbakanlık personelinin yangın sırasında güvende olduğunu, Başbakan İmran Khan'ın ofisinin kısa sürede boşaltıldığını, çalışanların binadan tahliye edildiği belirtti.

Yangın sırasında önemli bir toplantıya başkanlık eden Başbakan Khan ekibine, çalışanlarına binanın dışına güvenli bir şekilde eşlik etmeleri talimatı verdikten sonra toplantıya devam etti. Khan, tüm personelin güvenli bir şekilde emin olduktan sonra Beni Gala'daki konutuna gitmek üzere binadan ayrıldı. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:40 Kaynak: İHA

Pakistan, Başbakanlık, 3. Sayfa
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