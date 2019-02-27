Son Dakika Haberleri: Pakistan: Bir Hint Pilot Elimizde

Pakistan: Bir Hint Pilot Elimizde

48 dakika önce

Pakistan, hava sahasına giren 2 Hindistan uçağını düşürdüğünü ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurdu.

Pakistan: Bir Hint Pilot Elimizde, System.String[]
Pakistan, hava sahasına giren 2 Hindistan uçağını düşürdüğünü ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurdu. Pakistan ve Hindistan tartışmalı Cemmu ve Keşmir bölgesinde sabah saatlerinde gergin dakikalar yaşadı. Pakistan ordusu sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor yaptığı açıklamada, Pakistan hava sahasında Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. İki uçağın parçalarının farklı noktalara düştüğünü belirten Ghafoor, bir Hindistanlı pilotun ise askerler tarafından ele geçirildiğini ifade etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın savaş uçaklarının Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nda hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Bunun üzerine Hindistan makamları Pakistan savaş uçaklarının geri püskürtüldüğünü ve bir Pakistan uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattığını açıklarken, Hindistan da Pakistan uçaklarının hava sahasına girmesi üzerine 4 havalimanını sivil uçuşlara kapattığını duyurdu. Flight Radar, uluslararası uçuşların da gerilimden etkilendiğini açıkladı. Hindistan'dan olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü Pakistan, Tüm Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

Son Dakika! Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:59:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan: Bir Hint Pilot Elimizde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]