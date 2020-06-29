Pakistan Borsası'na silahlı saldırı: ilk belirlemelere göre 6 ölü - Son Dakika

Pakistan Borsası'na silahlı saldırı: ilk belirlemelere göre 6 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'na silahlı saldırı düzenlendi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'na silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 4'ü saldırganlar olmak üzere 6 ölü olduğu açıklandı.

Pakistan özel güvenlik görevlileri ve kolluk kuvvetleri, bu sabah Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan saldırıya müdahale etti. Silahlı saldırıda bulunan kişilerin yanlarında el bombası da olduğu ifade edildi. Ölen 6 kişiden 4'ü silahlı saldırgan, 1 kişi özel güvenlik güçlerinden ve 1 kişinin de sivil olduğu açıklandı. Saldırıda yaralanan 3 kişinin durumlarının kritik olduğu ifade edildi.

Saldırıyı, komşu eyalet Balochistan'ın küçük bir ayrılıkçı militan grubunun Balochistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:46 Kaynak: DHA

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