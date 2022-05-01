Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak - Son Dakika

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, büyükelçilikte düzenlenen iftar programında, " Filistin'de durum kötü, bayramı kendi dini isteklerine göre kutlayamıyorlar. Ümit ediyoruz ki Filistinliler, kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacaklar, en sonunda özgürlüklerine kavuşacaklar ve kendi ülkelerinde bayramı istedikleri gibi kutlayabilecek hale gelecekler" dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, Pakistan'da Arife günleri düzenlenen 'Chaand Raat Festivali' kapsamında iftar programı organize edildi. Büyükelçi Sirus Seccad Gazi ve eşi Shaza Syrus'un evsahipliğinde düzenlenen programa, büyükelçiler, davetliler ve Pakistan vatandaşları katıldı. Pakistan'ın yöresel yemeklerinin ikram edildiği programda, kadınların ellerine 'Hena' adı verilen kına ile figürler yapıldı. Pakistanlı gençler, yöresel müzikler eşliğinde dans etti.