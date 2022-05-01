Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak - Son Dakika
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Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak

01.05.2022 23:00
Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, büyükelçilikte düzenlenen iftar programında, "Filistin'de durum kötü, bayramı kendi dini isteklerine göre kutlayamıyorlar.

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, büyükelçilikte düzenlenen iftar programında, " Filistin'de durum kötü, bayramı kendi dini isteklerine göre kutlayamıyorlar. Ümit ediyoruz ki Filistinliler, kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacaklar, en sonunda özgürlüklerine kavuşacaklar ve kendi ülkelerinde bayramı istedikleri gibi kutlayabilecek hale gelecekler" dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, Pakistan'da Arife günleri düzenlenen 'Chaand Raat Festivali' kapsamında iftar programı organize edildi. Büyükelçi Sirus Seccad Gazi ve eşi Shaza Syrus'un evsahipliğinde düzenlenen programa, büyükelçiler, davetliler ve Pakistan vatandaşları katıldı. Pakistan'ın yöresel yemeklerinin ikram edildiği programda, kadınların ellerine 'Hena' adı verilen kına ile figürler yapıldı. Pakistanlı gençler, yöresel müzikler eşliğinde dans etti.

Büyükelçinin eşi Shaza Syrus, programa katılanlara teşekkür ederek, "Chandra Urduca'da 'ay' anlamına gelir ve Raat ise 'gece' anlamına gelir. Bu gece Şevval ayının geldiğini ve ramazan ayının bittiğini bize haber verir. Ramazan uzun 30 geceden ibarettir. Son gecesinde ise eşleri kocaları için uzun süre çalışmışlar, onların iyi iftar geçirmelerine gayret etmişlerdir. İşte bu gece onlar aya bakarak kocalarının iyi bir ramazan geçirmelerine vesile oldukları için şükrederler" diye konuştu.Büyükelçi Gazi, 'Chaand Raat Festivali'ne ilişkin, "Pakistan Büyükelçiliğinde birçok başka olaya katılmış olabilirsiniz; ama bu olay bizim ramazanın son gecesinde kutladığımız bir olaydır. Bu gece renkler, neşe ve ziyaret eden dostlarımızın gecesidir. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim" dedi.'İSRAİL'İN YAPTIĞI DİNİ ÖZGÜRLÜĞE SALDIRI'Büyükelçi Gazi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin'de durum kötü, bayramı kendi dini isteklerine göre kutlayamıyorlar. Sürekli saldırı yapılıyor. Ümit ediyoruz ki Filistinliler, kendi kaderlerini belirleme haklarına kavuşacaklar, en sonunda özgürlüklerine kavuşacaklar ve kendi ülkelerinde bayramı istedikleri gibi kutlayabilecek hale gelecekler. İsrail'in yaptığı Filistinlilerin dini özgürlüklerine saldırı" ifadesini kullandı.

Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak
Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak
Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak
Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak
Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak
Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak
Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak - Son Dakika


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