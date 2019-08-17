Son Dakika Haberleri: Pakistan: Cami saldırısında Taliban liderinin kardeşi öldü
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Pakistan: Cami saldırısında Taliban liderinin kardeşi öldü

1 saat önce

Pakistan'da camide yaşanan patlamada Taliban liderinin kardeşinin de aralarında bulunduğu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan: Cami saldırısında Taliban liderinin kardeşi öldü, System.String[]
Pakistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda Taliban liderinin kardeşinin de aralarında bulunduğu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Taliban'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Pakistan'da patlama yaşanan camide Afgan Taliban liderinin kardeşinin de aralarında olduğu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla da yaralı var.
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Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48 
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