Pakistan, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısını Kınadı

Pakistan, Keşmir'de 44 Hint askerinin öldüğü saldırıyı kınadı.

Pakistan, Keşmir'de 44 Hint askerinin öldüğü saldırıyı kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dünyanın neresinde olursa olsun şiddetin her türlüsünü kınadık." ifadeleri yer aldı.



Saldırı için "endişe verici" tanımlaması yapılan açıklamada, "Hint medyasında yer alan ve soruşturma yapmaksızın saldırıyla Pakistan'ı ilişkilendirmek isteyen imalı sözleri de reddediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.



Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde dün güvenlik güçlerini taşıyan konvoyu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker ölmüş, 20 asker yaralanmıştı.



Emniyet yetkilisi Muneer Ahmed Khan, patlamada bir otobüsün kullanılamaz hale geldiğini ve bundan başka en az 5 aracın hasar gördüğünü ifade etmişti.

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