Pakistan Cemaat-i İslami Partisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki - Son Dakika

Pakistan Cemaat-i İslami Partisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki

30.04.2021 16:51
Pakistan Cemaat-i İslami Partisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki, System.String[]

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Cemaat-i İslami Partisinin Dış İlişkiler Bölümünden yapılan açıklamaya göre, parti lideri Hak, Pakistan halkına çağrıda bulunarak vatandaşlardan ramazan ayında dualarında Filistin halkını unutmamalarını istedi.

Hak, Pakistan ulemasından da cuma hutbelerinde Mescid-i Aksa'nın önemine, tarihi ve dini değerine dikkati çekmelerini talep ederek Beytü'l Makdis'de devam eden "siyonist zulmü"nü de anlatmalarını istedi.

Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını kısıtlamak için Mescid-i Aksa'nın ana kapılarından Şam Kapısı'nda "İsrail işgal güçlerinin" barikat kurması sebebiyle endişeli olduğunu vurgulayan Hak, İsrail'e tepki gösterdi.

İsrail'in amacı Beytü'l Makdis'ten İslam kültürünün izlerini silmek

Hak, siyonist köktencilerin bu bölge civarında kendi dini etkinlikleri için toplandığını anımsatarak İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engellemek için Mescid-i Aksa'nın dört tarafını da çevrelemeye çalıştığına, Filistinli gençler ile "siyonist güvenlik güçleri" arasında da çatışmalar yaşandığına dikkati çekti.

İsrail'in amacının Beytü'l Makdis'ten İslam kültürünün tarihi izlerini silmek olduğunu vurgulayan Hak, şehri de güç kullanarak Yahudileştirmek istediğini kaydetti.

Hak, uluslararası toplumun ise bariz insan hakları ihlalleri karşısında sessiz bir seyirci gibi davrandığına işaret ederken gelecek iki cuma gününün partililerce Kudüs Günü olarak anılacağını açıkladı.

Keşmir meselesi çözülmedi vurgusu

Hak, Keşmir meselesine de değinerek milyonlarca Keşmirlinin "Hindistan'ın boyunduruğu altında perişan bir halde" yaşadığını kaydetti.

Hak, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen Keşmir meselesinin 70 yılı aşkın süredir çözülmediğini; BM'nin sessiz kaldığını, Pakistan hükümetinin de Hindistan'a "taviz verdiğini" savundu.

Pakistan, Cemaat, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Cemaat-i İslami Partisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti
Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu         
17:18
Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi         
16:59
Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var         
16:26
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük         
15:48
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti         
13:59
Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası         
13:38
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
Fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı Fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı         
11:02
Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak         
10:54
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 18:01:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan Cemaat-i İslami Partisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement