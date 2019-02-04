Son Dakika Haberleri: Pakistan, Çin'e eşek satacak

Pakistan, Çin'e eşek satacak

56 dakika önce

Yaklaşık 5 milyon eşekle dünyanın en büyük üçüncü eşek popülasyonuna sahip Pakistan, Çin'e "ilaç ve jelatin üretiminde kullanılmak" üzere eşek satacak.

Pakistan, Çin'e eşek satacak, System.String[]
Yaklaşık 5 milyon eşekle dünyanın en büyük üçüncü eşek popülasyonuna sahip Pakistan, Çin'e "ilaç ve jelatin üretiminde kullanılmak" üzere eşek satacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:30 

Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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