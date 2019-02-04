Pakistan, Çin'e eşek satacak
56 dakika önce
Yaklaşık 5 milyon eşekle dünyanın en büyük üçüncü eşek popülasyonuna sahip Pakistan, Çin'e "ilaç ve jelatin üretiminde kullanılmak" üzere eşek satacak.
Yaklaşık 5 milyon eşekle dünyanın en büyük üçüncü eşek popülasyonuna sahip Pakistan
, Çin
'e "ilaç ve jelatin üretiminde kullanılmak" üzere eşek satacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:30
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