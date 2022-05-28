Pakistan, Çin'in Önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni Memnuniyetle Karşıladı

Pakistan, Çin'in önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni (GSI) memnuniyetle karşılayarak, GSI'nin "BM Antlaşması'nın devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, çok taraflılık, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ve güvenlik çıkarları açısından ülkelerin eşitliği" kavramına odaklandığını ifade etti.

İSLAMABAD, 28 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Çin liderliği tarafından önerilen Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni (GSI), özünü Birleşmiş Milletler ilkelerinden aldığını belirterek memnuniyetle karşıladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, Cuma günkü haftalık basın toplantısında, GSI'nin "BM Antlaşması'nın devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, çok taraflılık, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü ve güvenlik çıkarları açısından ülkelerin eşitliği" kavramına odaklandığını söyledi. GSI'nin ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu taşıdığını belirten Ahmed, bunun güç mücadelesi ve silahlanma yarışıyla güvenliği en üst düzeye çıkarmaya yönelik sıfır toplamlı dünya savaşı zihniyetinin yerine işbirlikçi ve sinerji odaklı yaklaşımı savunduğunu sözlerine ekledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uluslararası toplumun, uluslararası ve bölgesel güvenliğe yönelik bütünsel yaklaşımları gerektiren geleneksel ve geleneksel olmayan tehditlerle karşılaştığı çağdaş küresel gerçekler karşısında zamanında harekete geçme çağrısı olduğunu söyledi. Sözcü, GSI'nin iklim değişikliği, halk sağlığı, su, enerji ve gıda güvenliği gibi ortak sorunları ele almak amacıyla uluslararası ortaklıklara duyulan ihtiyacı dikkate aldığını kaydetti.