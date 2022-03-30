Pakistan: Çin, İslamabad'ın güvenilir müttefiki olduğunu doğruladı - Son Dakika
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Pakistan: Çin, İslamabad'ın güvenilir müttefiki olduğunu doğruladı

30.03.2022 11:50
Pakistan: Çin, İslamabad'ın güvenilir müttefiki olduğunu doğruladı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından, Çin'in, "Pekin'in İslamabad'ın güvenilir müttefiki olduğunu ve öyle kalacağını" teyit ettiğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından, Çin'in, " Pekin'in İslamabad'ın güvenilir müttefiki olduğunu ve öyle kalacağını" teyit ettiğini söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsüne katılmak üzere Çin'de bulunan Kureyşi, Anhui eyaletinin Tunşi??????? şehrinde Çin Dışişleri Bakanı Wang ile bir araya geldi.

Kureyşi, Çinli mevkidaşı Wang ile yaptığı görüşmenin ardından, Çin'in, "Pekin'in İslamabad'ın güvenilir müttefiki olduğunu ve öyle kalacağını" teyit ettiğini aktardı.

Pakistan'ın "tek Çin" politikasına ve Pekin'in temel çıkarlarına verdiği desteği yineleyen Kureyşi, Pekin ile dostluğun, İslamabad'ın dış politikasının temel taşı olduğunu vurguladı.

Kureyşi, Pekin'in Pakistan'ın bölgesel ve stratejik önemini güçlendirmeye söz verdiğine işaret ederek Çin'in İslamabad'ın ticari kredilerini yenilemeye hazır olduğunu ve bundan son derece mutlu olduğunu kaydetti.

Çin'in Pakistan'a verdiği 4,2 milyar dolarlık borcun vadesi bu hafta dolmuştu. Pekin'in ticari kredileri yenilemesinin, Pakistan'a finansal rahatlık sağlaması bekleniyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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