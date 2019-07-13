Pakistan çöp dağlarıyla boğuşuyor
1 saat önce
Pakistan'ın nüfusu 25 milyona dayanan Karaçi şehri, çöp dağlarıyla boğuşuyor.
Pakistan Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:00 Kaynak: İHA
'ın nüfusu 25 milyona dayanan Karaçi
şehri, çöp dağlarıyla boğuşuyor. Afganistan
'daki iç savaştan ve Pakistan'ın aşiret bölgelerinden gelen mültecilerin akınına uğrayarak nüfusu 25 milyona dayanan Pakistan'ın finans başkenti Karaçi çöp dağlarıyla boğuşuyor. Yetkililer, nüfusu 25 milyona dayanan Karaçi'de günde yaklaşık 12 bin ton çöpün çıktığını belirtiyor. Çöp dağlarının saldığı ağır kokudan kaçmak isteyen halk şehrin farklı bölgelerine dağılmış durumda. Hükümet
Çinli bir çöp toplama ve işleme firmasına şehrin temizliğini 30 milyon dolar ihale etti. Çinli firma çöp toplamak ve işlemek için 200 araç, bin 300 el arabası ve farklı kapasiteli 8 bin 700 çöp konteyneriyle müdahale ediyor. Ancak bu ekipman şehrin devasa çöpünü toplama ve işleme konusunda çok yetersiz kalmış durumda. Şehir idaresi çöp toplama ve işleme ihalesini yerli ve yabancı firmalara veriyor. Pakistan'da katı atık idaresi, Karaçi şehrinin 10 yıllık çöpünü kaldırmaya çalışırken vatandaşlar da bu katkı sağlıyor.
(İHA)
Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi Salep soğanı toplayan şahsa 60 bin TL ceza kesildi