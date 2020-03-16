Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi Çin'de - Son Dakika

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi Çin'de
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi'nin havaalanında yetkililer tarafından karşılanması PEKİN - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:34 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi'nin havaalanında yetkililer tarafından karşılanması PEKİN - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama göre, Alvi'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı ve salgının sürdüğü Çin'e 2 günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Açıklamada, Alvi'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine bu ülkeye ziyaret düzenlediği belirtildi.
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