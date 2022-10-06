Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den özgür ve adil seçim çağrısı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ülkede devam eden siyasi krizin sona ermesi için özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesini istedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Alvi, meclise hitap etti.

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin kurucu üyelerinden olan Alvi, ülkede devam eden siyasi krizin sona ermesi için özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesini talep etti.

Alvi, ülkede birliğe ve siyasi krizin ele alınmasına ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Siyasi liderler birlikte oturmalı ve seçim tarihine karar vermeli." dedi.

Seçimlerin şeffaf şekilde yürütülmesi için elektronik oylama makinelerinin kullanılması gerektiğini vurgulayan Alvi, ülkedeki kutuplaşmanın sona ermesi ve siyasi partiler arasında diyalog kanallarının oluşturulması ihtiyacına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Alvi, PTI lideri İmran Han'ın görevden düşürülmesinin ardından ilk defa parlamentoya hitap etti. Alvi'nin konuştuğu oturuma iktidar partisi üyelerinin çoğu iştirak etmedi.

İmran Han nisanda görevden düşürülmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.