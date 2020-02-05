Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Khan'dan Van için taziye mesajı - Son Dakika

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Imran Khan, Van'da meydana gelen çığ felaketi nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Imran Khan, Van'da meydana gelen çığ sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar için derin keder ve üzüntü duyduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Albi yaptığı açıklamada, Pakistan halkının Türk kardeşlerinin üzüntüsünü paylaştığını ve zor zamanlarında yanında olduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aisha Farooqui de, "Dualarımız yaşanan olayda kayıp ve yaralı kurtulan vatandaşlarla" ifadelerini kullandı.

(İHA)