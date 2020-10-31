Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Khan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Khan, İzmir'de meydana gelen depremdeki can kayıplarından dolayı Türkiye'ye başsağlığı diledi.

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülkeden Türkiye'ye destek ve başsağlığı mesajı geldi. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'i vuran depremden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Alvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Pakistan halkının hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek yaralıların acilen iyileşmesi için dua ettiklerini belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Khan da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına İzmir depremindeki can kaybından dolayı başsağlığı diliyorum. Türk milletinin yanındayız. 2005'te yıkıcı depremde Türkiye'nin yanımızda durmasını asla unutamayız" ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise bugün mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'de meydana gelen depremde can ve mal kaybından dolayı derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Kureyşi, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek Pakistan hükümeti ve Pakistan halkının bu zor anda Türk kardeşlerinin yanında olduğunu ve her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu söyledi. - İSLAMABAD