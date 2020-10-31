Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Khan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Khan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

31.10.2020 15:48
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Khan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı, System.String[]

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Khan, İzmir'de meydana gelen depremdeki can kayıplarından dolayı Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Khan, İzmir'de meydana gelen depremdeki can kayıplarından dolayı Türkiye'ye başsağlığı diledi.

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülkeden Türkiye'ye destek ve başsağlığı mesajı geldi. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'i vuran depremden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Alvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Pakistan halkının hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek yaralıların acilen iyileşmesi için dua ettiklerini belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Khan da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına İzmir depremindeki can kaybından dolayı başsağlığı diliyorum. Türk milletinin yanındayız. 2005'te yıkıcı depremde Türkiye'nin yanımızda durmasını asla unutamayız" ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise bugün mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'de meydana gelen depremde can ve mal kaybından dolayı derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Kureyşi, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek Pakistan hükümeti ve Pakistan halkının bu zor anda Türk kardeşlerinin yanında olduğunu ve her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu söyledi. - İSLAMABAD

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Khan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki müzeyi İstanbul Anadolu Lisesi'nin olduğu binaya taşıyacak 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı Fiyatı 20 TL birden zamlanan palamut cep yakıyor 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da hesaplarda olacak         
15:49
Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler         
15:15
Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi         
14:35
Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı         
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
Kızını arayıp Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi         
13:31
4 çocuğuyla enkaz altında kalan eşi Seher Perinçek'in sesini duyan adamın sevinci kameralara yansıdı 4 çocuğuyla enkaz altında kalan eşi Seher Perinçek'in sesini duyan adamın sevinci kameralara yansıdı         
13:22
AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi, satırlı saldırı sonucu hayatını kaybetti AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi, satırlı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
13:15
Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü         
12:15
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor         
11:11
Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor         
10:54
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 16:12:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Khan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei