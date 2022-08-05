Pakistan, Cammu Keşmir sorununun barışçıl çözümü için dünyaya çağrı yaptı - Son Dakika
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Pakistan, Cammu Keşmir sorununun barışçıl çözümü için dünyaya çağrı yaptı

05.08.2022 12:30
Pakistan, Cammu Keşmir sorununun barışçıl çözümü için dünyaya çağrı yaptı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki Cammu Keşmir meselesinin barışçıl çözümüne destek olmaları konusunda dünyaya çağrıda bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki Cammu Keşmir meselesinin barışçıl çözümüne destek olmaları konusunda dünyaya çağrıda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Alvi, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının 3. yıl dönümü kapsamında mesaj yayımladı.

Alvi, mesajında, Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının iradesi doğrultusunda çözümünün bölgede kalıcı barış ve istikrar için tek yol olduğunu belirtti.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019 kararıyla bölgede BM gözetiminde plebisit yapılmasını öngören çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini vurgulayan Alvi, Keşmir halkıyla omuz omuza durmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Alvi, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlalleri sebebiyle Hindistan'ın sorumlu tutulması için gerekli adımların atılmasını talep ederek, Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki sorunun barışçıl çözümüne destek olmaları için dünyaya çağrıda bulundu.

"Hindistan'ın adımları yasa dışı" vurgusu

Başbakan Şahbaz Şerif ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'daki eylemlerini yasa dışı ve tek taraflı olarak nitelendirdi.

Şerif, Hindistan'ın bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi hedeflediğine işaret ederek, Cammu Keşmir tartışmasının "korkuya karşı cesaretin, tiranlığa karşı fedakarlığın ve yoğun engellemelere rağmen umudun savaşı" olduğunu kaydetti.

900 bin Hint gücü

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "900 bin Hint güvenlik gücüyle Cammu Keşmir'in dünyanın en askerileştirilmiş bölgesi" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 5 Ağustos 2019'dan bu yana "650 Cammu Keşmirlinin öldürüldüğü ve bunların 130'unun" bu yıl gerçekleştiği aktarıldı.

Hindistan'ın eylemlerinin Güney Asya'da barış ve güvenlik çevresini bozduğuna işaret edilen açıklamada, sonuç odaklı bir etkileşim için elverişli ortamın Hindistan tarafından kurulması gerektiği ifade edildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Kaynak: AA

Yeni Delhi, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

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