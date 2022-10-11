Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın atanmasında istişare çağrısı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı'nın atanmasında geniş istişare yapılması çağrısında bulundu.
Özel bir televizyona röportaj veren Alvi, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı'nın atanmasında geçmişte muhalefet partilerine danışıldığını anımsattı.
Alvi, yeni komutanın atanmasını Anayasa'da belirtilen prosedüre uygun şekilde onaylayacağını belirterek, geniş istişare yapılması çağrısında bulundu.
Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'nın görev süresi 29 Kasım'da doluyor. Kasım 2016'da bu göreve gelen Bacva'nın hizmet süresi 2019'da İmran Han hükümeti döneminde uzatılmıştı.
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