Son Dakika Haberleri: Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan Yerli Malı Çağrısı

Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan Yerli Malı Çağrısı

57 dakika önce

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yükselen dolar fiyatları nedeniyle Pakistan rupisi üzerindeki baskıyı göz önünde buldurarak, vatandaşlarına yerli malı alma çağrısında bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan Yerli Malı Çağrısı, System.String[]
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yükselen dolar fiyatları nedeniyle Pakistan rupisi üzerindeki baskıyı göz önünde buldurarak, vatandaşlarına yerli malı alma çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Alvi, yükselen dolar fiyatları nedeniyle Pakistan rupisi üzerinde bir baskı oluştuğunu belirtti.

Günlük kullanılan ürünler arasında birçok ithal ürün bulunduğunu kaydeden Alvi, "Pakistan rupisi üzerindeki baskıyı göz önünde buldurarak, Pakistanlılara yerli malı alma çağrısında bulunuyorum. Bu kriz zamanında lüks tüketimden ve zaruri olmayan ithal alımlardan kaçınmaya çalışmalıyız. Düşünürseniz günlük hayatta kullandığımız ürünler arasında birçok ithal ürün bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Dolar, son bir yılda yüzde 36 değer kazanarak Pakistan rupisini karşısında tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Ülkede 2018'in temmuz ayında yapılan genel seçimden bu yana sürekli olarak artış gösteren dolar, seçim öncesinde 130 Pakistan rupisinden işlem görürken 144 rupiye kadar yükselmişti.

Dolar, 2017'nin son aylarında 105 Pakistan rupisinden işlem görüyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Pakistan, Ekonomi
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