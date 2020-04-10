Pakistan Cumhurbaşkanından koronavirüse karşı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İslam İdeolojisi Konseyi ile yaptığı görüşmede, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için 2 rekat "tövbe namazı" kılmaları çağrısında bulundu.

İnsanlığın zor zamanlar geçirdiğini belirten Alvi, halkın evlerinde iki rekat tövbe namazı kılması ve dua ederek Allah'tan yardım istemesinin dünyayı ve insanlığı felaketten kurtaracağını söyledi.

Görüşmenin ardından kısıtlı sayıda katılımla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda cuma namazı kılındı. Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri'nın hutbesi ve kıldırdığı namaz televizyonlardan yayınlandı.

Cuma namazı sonrası Alvi, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sancrani ve Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı bahçesinde tövbe namazı kılındı.