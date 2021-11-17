Pakistan'da 10 bin öğrenci, eğitimin iyileştirilmesi için protesto düzenledi - Son Dakika

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen yaklaşık 10 bin öğrenci, eğitim şartlarında iyileştirme yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

Cemaat-i İslami Partisinin öğrenci kanadı İslami Cemiyet-i Talebe (IJT) tarafından organize edilen gösteri, parlamento binası, bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin girişinde gerçekleştirildi.

Gösteriye, Pakistan'ın hemen her üniversitesinden yaklaşık 10 bin öğrenci katıldı.

Protestocular, ellerinde "okul ücretlerinin düşürülmesi" ve "eğitimde adalet" talebini içeren pankartlar taşıdı.

Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, burada yaptığı konuşmada, ekonomik durumları sebebiyle eğitim alamayan öğrencilerden seslerini yükseltmelerini talep etti.

Hak, eğitimdeki vergilerin iptal edilmesi gerektiğini vurgulayarak zenginler ile fakirler arasındaki boşluğun giderek arttığına dikkati çekti.

Okul fiyatlarının düşürülmesi talebi

IJT Başkanı Hamza Muhammed Sıddıki de yaptığı konuşmada, eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu ve ordunun yönettiği okulların bütçesinde yüzde 26'lık artış yapıldığını belirtti.

Sıddıki, öğrenciler için eğitim tesisleri inşa edilmesi, eğitime ayrılan bütçenin artırılması ve okul fiyatlarının düşürülmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan, IJT'den üst düzey yetkili Tasavvur Kazmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim konusunda karşılaştıkları sorunları dile getirmek ve haklarını aramak için bir araya geldiğini kaydetti.