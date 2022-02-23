Pakistan'da 10 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pakistan'da 10 saldırgan etkisiz hale getirildi

23.02.2022 19:16
Pakistan'da 10 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 10 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 10 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Hoshab bölgesinde güvenlik güçlerinin saldırganlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 10 saldırganın güvenlik mensuplarınca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.

Belucistan'da 2 Şubat'ta, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker hayatını kaybetmiş, 20 saldırgan öldürülmüştü.

Buleda bölgesinde de 16 Şubat'ta 6 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

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Güvenlik güçleri, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da 10 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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