Son Dakika Haberleri: Pakistan'da 110 Bin Dolara Aldığı İzinle Nadir Görülen Dağ Keçisini Öldüren Amerikalı Avcıya Öfke
BBC

Pakistan'da 110 Bin Dolara Aldığı İzinle Nadir Görülen Dağ Keçisini Öldüren Amerikalı Avcıya Öfke

2 saat önce

Bryan Kinsel Harlan, Pakistan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan bir yaban keçisini, 110 bin dolara aldığı izinle öldürdü.

Pakistan'da 110 Bin Dolara Aldığı İzinle Nadir Görülen Dağ Keçisini Öldüren Amerikalı Avcıya Öfke, System.String[]
Amerikalı bir avcı, Pakistan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan bir yaban keçisini, 110 bin dolara aldığı izinle öldürdü.

Facebook'ta yayımlanan ve hayvanın yavrusunun yanında, 230 metreden vurulma anını ve sonrasındaki kutlamaları gösteren video, Pakistan'da büyük tepkiye neden oldu.

Videoda Bryan Kinsel Harlan adlı avcı, dağlık Gilgit bölgesinde 15 kadar köylünün yardımıyla çıktığı avda, boynuzlarından sürüklediği hayvanla zafer pozu veriyor.

Rehberlerin Harlan'ı sevinç çığlıklarıyla kutladıkları görülüyor.

https://www.facebook.com/abdullah.khalid.35977897/videos/10156929995078232/

Sosyal medyada birçok Pakistanlı tarafından "zalimlikle" suçlanan Harlan'ın ülke tarihinde av ruhsatı için en çok para ödeyen kişi olduğu belirtiliyor.

Pakistan medyasına göre, Harlan, son birkaç haftada av için en az 100 bin dolar ödeyen üçüncü kişi.

Hayvan hakları örgütü PETA, "zarif bir birey" olarak nitelediği hayvanın öldürülmesini kınadı.

Birçok Pakistanlı da bu tür hayvanların avlanmasına yasak getirilmesini istedi.

'Dünyada 5700 burma boynuzlu keçi kaldı'

Burma boynuzlu keçiler, Pakistan'ın milli hayvanlarından biri olmasına rağmen, avlanmaları yasak değil.

Hayvanların ilginç boynuzları avcıları cezbediyor.

2015'e kadar nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar kategorisinde yer alan bu dağ keçisi türü, sayılarının görece artmaya başlaması üzerine Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından "nesli tükenme tehlikesine yakın" hayvanlar statüsüne geçirildi.

Dünya genelinde 5700 kadar burma boynuzlu keçinin yaşadığı tahmin ediliyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:19 

Facebook, Pakistan, Dünya
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