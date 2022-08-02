Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 ölü - Son Dakika
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Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

02.08.2022 14:41
Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Pakistan'da 12'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sarfraz Ali'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi taşıyan helikopterin düştüğü ve kazada kurtulan olmadığı açıklandı.

Pakistan'da 12'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sarfraz Ali'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi taşıyan helikopterin düştüğü ve kazada kurtulan olmadığı açıklandı.

Pakistan'da Belucistan'dan Karaçi'ye hareket eden ve daha sonra haber alınamayan askeri helikopterin Lasbela bölgesinde düştüğü açıklandı. Pakistan ordusu, askeri helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle Lasbela bölgesinde düştüğünü ve içinde 12'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sarfraz Ali'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki sel felaketi sonrası başlatılan yardımları incelemek için dün bölgeye giden ve ardından Karaçi'ye dönüş için havalanan askeri helikopterden haber alınamamış ve helikopteri bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. - İSLAMABAD

YORUMLAR
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Pakistan'da içinde bir korgeneralin de bulunduğu helikopterin düştüğü açıklandı Pakistan'da içinde bir korgeneralin de bulunduğu helikopterin düştüğü açıklandı
Kaynak: İHA

Pakistan, Karaçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 ölü - Son Dakika
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