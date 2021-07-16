Pakistan'da 13 kişinin öldüğü otobüs kazasında terör saldırısı şüphesi - Son Dakika

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleşen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ilk inceleme raporlarında patlayıcı izine rastlandığını ve terör saldırısının göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Hüseyin, Twitter'dan, Yukarı Kohistan bölgesinde 9'u Çinli 13 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hüseyin, 13 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ilk inceleme raporlarında patlayıcı izine rastlandığına ve terör saldırısının göz ardı edilemeyeceğine dikkati çekti.

Dün, Pakistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu hadisenin patlama değil, trafik kazası olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, 9'u Çin uyruklu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazaya, gaz sızıntısı kaynaklı teknik arızanın neden olduğu belirtilmişti.

Çin'in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise otobüsün saldırıya uğradığı kaydedilmişti.