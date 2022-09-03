Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1265'e çıktı - Son Dakika
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Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1265'e çıktı

03.09.2022 19:22
Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1265'e çıktı

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1265'e yükseldi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1265'e yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 1265'e çıktı. Seller ve su baskınlarından 33,4 milyon kişi etkilendi.

Ülke genelinde tarım arazilerinin yüzde 45'inin sular altında kaldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1265'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1265'e çıktı - Son Dakika
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