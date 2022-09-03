Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 1265'e çıktı. Seller ve su baskınlarından 33,4 milyon kişi etkilendi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1265'e çıktı - Son Dakika

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