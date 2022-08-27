Yağışlar sebebiyle 802 bin 582 çiftlik hayvanı telef oldu, 682 bin 139 ev hasar gördü.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1000'e yaklaştı - Son Dakika

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