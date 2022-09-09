Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1396'ya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1396'ya çıktı

09.09.2022 21:02
Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1396'ya çıktı

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1396 oldu.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1396 oldu.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 499'u çocuk, 280'i kadın 1396 kişi öldü, 12 bin 728 kişi yaralandı.

Yağışlar nedeniyle 1 milyon 743 bin 345 ev hasar gördü, bunların 568 bin 817'si tamamen yıkıldı.

Toplamda 6 bin 674 kilometre yol, 269 köprü yıkıldı, 750 binden fazla çiftlik hayvanı telef oldu.

Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi Beşiktaş'ta toplanan grup Pakistan'daki selde iklim krizine dikkati çekti Beşiktaş'ta toplanan grup Pakistan'daki selde iklim krizine dikkati çekti
Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1396'ya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:33 Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
20:08 Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticisi Türkiye'de yakalanmıştı! Cezaevine gönderildi
20:11 İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak
19:59 Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı
19:32 Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi
19:09 Metrobüsler kafa kafaya girdi! Feci kazada onlarca kişi yaralandı
18:35 İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul'da suikasta uğradı
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 21:02:39. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1396'ya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement