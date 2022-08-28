Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e çıktı - Son Dakika
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Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e çıktı

28.08.2022 09:45

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 119 kişi yaşamını yitirdi, 71 kişi yaralandı.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1033'e çıktı, 1527 kişi yaralandı.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 149 köprü yıkıldı, 3 bin 451 kilometre kara yolu hasar gördü.

Hasar gören 949 bin 858 evden 287 bin 412'si tamamen yıkıldı.

Kurulan yardım kamplarında 498 bin 442 kişi barınırken, kurtarılanların sayısı 51 bin 275'e çıktı.

Öte yandan 719 bin 558 çiftlik hayvanı telef oldu.

30 öğrenci kurtarılmayı bekliyor

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Upper Dir bölgesinde yer alan Kumrat Vadisi'nde devam eden yağmur ve sel sebebiyle 30 öğrenci mahsur kaldı.

Islak zeminde uyumaya çalıştıklarını, yiyecek ve içeceklerinin tükendiğini belirten öğrenciler, yetkililerden kendilerini kurtarmasını istedi.

Yetkililer ise havanın düzelmesiyle kurtarma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e çıktı - Son Dakika
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