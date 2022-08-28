Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1061'e çıktı - Son Dakika
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Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1061'e çıktı

28.08.2022 21:16
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1061'e çıktı

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1061'e çıktı, yaralananların sayısı ise 1575 oldu.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 ev hasar gördü, 727 bin 144 çiftlik hayvanı telef oldu.

Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.

İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ciddi bir iklim faciası yaşadığını ve bunun son 10 yılda karşılaşılan en zor afetlerden biri olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1061'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1061'e çıktı - Son Dakika
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