Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1136'ya çıktı - Son Dakika
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Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1136'ya çıktı

29.08.2022 22:18
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1136'ya çıktı

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1136'ya yükseldi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1136'ya yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1136'ya çıktı, yaralananların sayısı ise 1634 oldu.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 1 milyon 51 bin 570 ev hasar gördü, 735 bin 375 çiftlik hayvanı telef oldu.

Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.

Sel mağdurlarını taşıyan bot alabora oldu

Ulusal basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin Bilavalpur şehrinde selden etkilenen 25 kişi botla güvenli yerlere taşınırken bot alabora oldu.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kurtarıldı.

Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1136'ya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1136'ya çıktı - Son Dakika
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