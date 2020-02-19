Pakistan'da 14 kişinin ölümüne "soya tozu" yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da 14 kişinin ölümüne 'soya tozu' yol açtı - Son Dakika

Pakistan'da 14 kişinin ölümüne "soya tozu" yol açtı

6 saat önce

Pakistan'da 14 kişinin ölümüne ve 500'den fazla kişinin hastalanmasına soya tozunun sebep olduğu bildirildi.

Pakistan'da 14 kişinin ölümüne

Pakistan'da 14 kişinin ölümüne ve 500'den fazla kişinin hastalanmasına soya tozunun sebep olduğu bildirildi.

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Karaçi kentinde yüzlerce kişinin etkilendiği solunum sistemi şikayetlerine nakliye konteynerlerinden gelen soya tozunun yol açtığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Zafer Mehdi, solunum sistemi şikayetiyle hastaneye kaldırılan kişilerden kan örnekleri alındığını aktardı.

Mehdi, laboratuvar sonuçlarında 14 kişinin ölümüne ve 500'den fazla kişinin hastalanmasına soya tozunun yol açtığına dair bulgulara rastlandığı bilgisini paylaştı.

Karaçi Limanı'nda yakın zamanda soya tozu nakliyesi yapıldı

Soya tozunun, ciddi alerjilere ve solunumla ilgili hastalıklara neden olabildiğine işaret eden Mehdi, Karaçi Limanı'nda yakın zamanda soya tozu nakliyesi yapıldığını ifade etti.

Mehdi, başlangıçta yüzlerce kişinin etkilenmesine kanalizasyonlarda ve ham petrolde oluşan hidrojen sülfürün neden olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu hatırlattı.

Pazar gününden itibaren göz kaşınması, nefes darlığı ve göğüste sıkışma belirtileriyle çok sayıda kişinin hastanelere kaldırılmasının ardından halk, maskelerle dolaşmaya başlamış, kentte okullar tatil edilmişti.

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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