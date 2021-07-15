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Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

15 Temmuz 2021 Perşembe 20:26
Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi, System.String[]

Pakistan'da Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Pakistan'da Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Başkent İslamabad'daki büyükelçilik binasında düzenlenen etkinliğe, Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakan Yardımcısı Faruk Habib, Filistin'in İslamabad Büyükelçisi Ahmed Cavad Rabei, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Davulcu, Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da 251 Türk vatandaşının haklarını savunmak ve demokrasi çatısı altında yönetilmek için hayatını kaybettiğini anımsatarak, o gece yaşananların sadece Türkiye için değil milletin iradesini her şeyin önüne koyan tüm uluslar için bir zafer olduğunu belirtti.

Yurdakul, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı mücadelesinin tam kapasite ile sürdüğünü belirterek, bu savaşın sadece Türkiye'de değil, FETÖ'nün varlık bulduğu 160 ülkede de devam ettiğini söyledi.

15 Temmuz ve sonrasında sınırlı sayıda kardeş ülkenin Türkiye'nin yanında durduğunu anımsatan Yurdakul, Pakistan'ın darbe girişiminin ilk dakikasından itibaren Türkiye ile birlikte olduğunu hatırlattı.

"Pakistan FETÖ'nün gerçek yüzünü anladı" vurgusu

Yurdakul, 15 Temmuz gecesi Pakistan halkının da sokaklara çıktığını anımsatarak, Pakistan ve Türkiye'nin her zorluk ve engel karşısında birlikte durduklarını ve Pakistan'ın desteğinden onur duyduklarını ifade etti.

Pakistan'ın FETÖ'nün gerçek yüzünü anladığını ve bunlara karşı hemen harekete geçtiğini belirten Yurdakul, Türkiye'nin Pakistan hükümetinin ve halkının yaptıklarını unutmayacağını söyledi.

"Pakistan, Türkiye'nin yanında olmaya devam edecek"

Sözlerine Türkiye'nin barışı, istikrarı ve demokrasisi için 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başlayan Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakan Yardımcısı Habib, Pakistan hükümeti ve halkının söz konusu gecede Türkiye'deki kardeşlerinin yanında durmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Habib, Pakistan'ın darbe girişimi sırasında Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk birkaç ülkeden biri olduğunu anımsatarak, tüm Pakistan halkının Türkiye'ye destek olma konusunda yekvücut olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Pakistan'ın terörün kurbanları olduğunu belirten Habib, her iki ülkenin de bu tehditle mücadelede büyük bedeller ödediğini kaydetti.

Habib, FETÖ'yü terör örgütü ilan etmelerinin ve FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilmesinin Pakistan'ın Türkiye'nin bu tehditle mücadelesine destek sağlamada güçlü kararlılığını yansıttığını dile getirerek, Türkiye'nin yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan, Türkiye'nin Keşmir meselesinde Pakistan'a desteğine dikkati çeken Habib, Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konudaki duruşu için teşekkür etti.

Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

15 Temmuz, Pakistan, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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