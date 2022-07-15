Dış temsilciliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Dış temsilciliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

15.07.2022 14:09

Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde büyükelçilik kançılaryasında düzenlenen anma programına, elçilik personelinin yanı sıra Türk Hava Yolları (THY) Dublin Ofisi temsilcileri ve İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Olcay, İstiklal Marşı, saygı duruşu ve 15 Temmuz'a ilişkin kısa film gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en karanlık gecesi 15 Temmuz'da alçakça gerçekleştirilen kalkışma teşebbüsüne karşı koymanın, milli iradenin değerini ve Türk milletinin hiçbir hal ve şart altında bu iradeyi hainlere teslim etmeyeceğinin destansı teyidi niteliğini taşıdığını belirtti.

Olcay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aradan geçen 6 yılda devletimizin temel önceliklerinden birini yurt içinde ve yurt dışında FETÖ yapılanmasıyla mücadele oluşturdu. Hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmiş olsa da o gece yaşananlar hafızalarımızdaki canlılığını korumaya devam ediyor. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum."

Öte yandan, 15 Temmuz'un 6'ıncı yıl dönümü kapsamında İrlanda'daki "Diplomat" dergisinde bir anma yazısı da yayımlandı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Töreni düzenlendi

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Fırat, "Her yıl olduğu gibi bu sene de biz bu günü anıyoruz ve anmaya da devam edeceğiz. Amacımız her daim demokrasi, birlik ve beraberliğin bizim kontrolümüzde olduğunu göstermek. Halkın ve milletin iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle 251 vatandaşın katledildiğini ve 2 binin üzerinde vatandaşın yaralandığını anımsatan Büyükelçi Fırat, " PKK, PYD ve FETÖ gibi yapılanmalarla mücadelemiz artık eskisinden de daha derin ve uzun soluklu. Elimizden gelenin fazlasını millet olarak yapacağız, tek ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik." diye konuştu.

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Dış temsilciliklerde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri düzenlendi Dış temsilciliklerde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri düzenlendi Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dış temsilciliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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