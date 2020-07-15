Pakistan'da 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi - Son Dakika

Pakistan'da 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi

Pakistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehit için fidan dikildi.

Pakistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehit için fidan dikildi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapıyor
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi

TİKA tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Ankara Park'ta düzenlenen etkinlikte, şehitlerin anısına 251 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, İslamabad Belediye Başkanı Sheikh Ansar Aziz ve TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut'un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin, Türk halkının özgür iradesini hedef almayı amaçladığını belirterek, Türk halkının uzun yıllardan bu yana özgür irade ve demokrasiden yana olduğunu ifade etti.

Darbe girişiminin, Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanına, meclisine ve hükümet yetkililerini yönelik olduğunu hatırlatan Yurdakul, "15 Temmuz da gerek olduğunda kendi kaderimizi kendi ellerimizle yazabildiğimizi gösterdik. 4 yıl önce yaptığımız buydu. " dedi.

Yurdakul, Pakistan'ın 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında duran ilk ülkelerden olduğuna vurgu yaparak, bunun tarihi öneme sahip olduğunu ve Türk halkının bu desteği asla unutmayacağını kaydetti.

Konuşmasında, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere de değinen Yurdakul, her alanda giderek gelişen ikili ilişkilerin dostane şekilde güçlendiğini bildirdi.

"Biz iki devletiz ama bir halkız"

İslamabad Belediye Başkanı Aziz de Pakistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin tarihinin çok eskilere dayandığını belirterek, ülkesinin, Türkiye ile samimi ve yakın iş birliğinden ayrıcalıklı istifade ettiğini vurguladı.

Aziz, "İki ülke halklarının kalplerinin birlikte attığına şüphe yok. Biz iki devletiz ama bir halkız." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, siyasetten etkilenmediğini belirten Aziz, öte yandan, iki ülke arasındaki bu ilişkilerin son yıllarda giderek güçlendiğine işaret etti.

Aziz, Türkiye'nin, ülkesinin zor zamanlarında da Pakistan dayanışma sergilediğine değinerek, aynı şekilde Pakistan'ın da her zaman ve koşulda Türkiye'nin yanında olduğunu mesajını paylaştı.

Pakistan halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hayranı olduğunu vurgulayan Aziz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi güçlü ve müreffeh bir ekonomik güce dönüştürdü. Ayrıca, Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek ve yardımın genişletilmesinde en önemli rolü oynadı. Türkiye halkını selamlıyorum. Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu."

Aziz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, Türk tarihindeki en soylu günlerden biri olduğuna değinerek, Türkiye'nin bugün de anavatanlarını cesurca savunan şehitlerini andığını belirtti.

"TİKA, ülkemizin kahramanlık hikayesini dünyaya duyurmaya gayret ediyor"

TİKA İslamabad Koordinatörü Umut da Türk halkının kahramanca mücadelesiyle 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını belirterek, "TİKA olarak 2016'dan bu yana ülkemizin kahramanlık hikayesini tüm dünyaya duyurabilmek için bizler de çeşitli programlar yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Bu kapsamda, İslamabad'daki Ankara Park'ta 251 şehit adına 251 fidan diktiklerini anlatan Umut, "15 Temmuz, gelecek nesillerin okuyacağı bir kahramanlık hikayesi olarak ülkemiz tarihine düşülmüş bir nottur." ifadesini kullandı.

Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi - Son Dakika

Son Dakika

20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:46 Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
18:59
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 21:19:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'da 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]