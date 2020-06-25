Pakistan'da 150 pilotun lisansı sahte çıktı - Son Dakika

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) 150 pilotunun şaibeli yollarla uçuş belgesi aldığını, lisanslarının sahte olduğunu açıkladı.



Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), şirkette pilotluk yapan 150 kişinin uçuş belgelerinin şaibeli olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz ay Karaçi'de 97 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından soruşturma başlatıldı. Pilot hatası üzerinde durulan kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında pilotlarla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi. Görevlerine son verilen pilotların ise belgelerini doğruladığı takdirde görevlerine geri dönebilecekleri belirtildi. Çok sayıda pilotun işlerine son verilmesinin ise PIA'nın uçuşlarını etkileyeceği aktarıldı.



Pakistan'da 22 Mayıs'ta Airbus A320 tipi yolcu uçağının Karaçi'de yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 97 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise sağ kurtulmuştu. - KARAÇİ