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Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başlıyor - Son Dakika

Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başlıyor

09.02.2022 21:23
Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başlıyor

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi yarın başlayacak.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi yarın başlayacak.

Pencap hükümeti tarafından organize edilen etkinlik, ülkenin güneydoğusunda Çolistan Çölü'nde gerçekleştirilecek.

Çolistan'da 2005'ten bu yana düzenlenen ralliye bu yıl 140 yarışmacı katılacak. Aralarında kadın yarışmacıların da olduğu etkinlik için ülkenin çeşitli şehirlerinden on binlerce seyircinin bölgeye gelmesi bekleniyor.

Kayıt işlemlerini bugün tamamlayan yarışmacılar, yarın 500 kilometrelik parkurda sıralama turu için direksiyon sallayacak.

Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başlıyor
Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başlıyor
Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başlıyor
Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başlıyor

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Pakistan, Pencap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başlıyor - Son Dakika
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