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Pakistan'da "17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi" başladı - Son Dakika

Pakistan'da "17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi" başladı

10.02.2022 12:42

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 4 gün sürecek 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başladı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 4 gün sürecek 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başladı.

Pencap hükümeti tarafından organize edilen etkinlik, ülkenin güneydoğusundaki Çolistan Çölü'nde gerçekleştiriliyor.

Çolistan'da 2005'ten bu yana düzenlenen ralliye bu yıl 140 yarışmacı katıldı. Aralarında yaklaşık 10 kadın yarışmacının da bulunduğu etkinlik için ülkenin çeşitli şehirlerinden yüz binlerce seyirci bölgeye geldi.

Pencap'ın Rahim Yar Han, Bahawalnagar ve Bahawalpur bölgelerini kapsayan ralli, 500 kilometrelik parkura sahip.

Kayıt işlemlerini dün tamamlayan yarışmacılar, bugün sıralama turu için direksiyon salladı.

İki motosiklet sürücüsü öldü

4 gün sürecek etkinlikte motosiklet yarışları da yapılacak.

Öte yandan, emniyet mensuplarının yaptığı açıklamaya göre, dün, ralliye katılmak üzere Çolistan'a gelen bir arazi aracı sürücüsünün kalabalığa girmesi sonucu iki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kadınların yarışmalara katılımı vurgusu

Kadın yarışmacılardan Nida Wasti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5'inci kez ralliye katıldığını, heyecanlı olduğunu söyledi.

Wasti, Pakistan'da rallilerde çok fazla kadın olmadığına dikkati çekerek bu sebeple yarışmak isteyen diğer kadınlara ulaşarak onların bu alanda boy göstermelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

"Pakistan'ın en büyük motor sporları etkinliği"

Bir önceki rallinin şampiyonu Sahibzada Sultan, 8'inci defa bu etkinliğe katıldığını dile getirerek aynı başarıyı bu sene de göstermek için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Sultan, rallinin uluslararası bir yapıya bürünmesini iyi bir işaret olarak nitelendirerek "Çolistan Çöl Rallisi Pakistan'ın en büyük motor sporları etkinliği. Ralli parkuru 500 kilometre, 300-400 bin seyirci var ve 140 yarışmacı bulunuyor. Bu çok iyi bir işaret." dedi.

Organizatörlerden Dr. Raheel Sıddıki de 2005'te bu etkinliği ilk düzenlediklerinde altyapının yetersiz olduğunu belirterek bugün gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başladı
Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başladı
Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi başladı

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Pakistan, Pencap, Ralli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da '17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi' başladı - Son Dakika


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