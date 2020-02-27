Pakistan'da 17 yaşındaki gencin kemikleri aslan kafesinde bulundu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Pakistan'da 17 yaşındaki gencin kemikleri aslan kafesinde bulundu - Son Dakika Dünya

Pakistan'da 17 yaşındaki gencin kemikleri aslan kafesinde bulundu

6 saat önce

Lahor kentinde, Salı günü kaybolan 17 yaşındaki bir kişinin kemikleri ertesi gün hayvanat bahçesinde aslanların tutulduğu bölümde bulundu.

Pakistan'da 17 yaşındaki gencin kemikleri aslan kafesinde bulundu, System.String[]

Pakistan'ın Lahor kentinde, Salı günü kaybolan 17 yaşındaki bir kişinin kemikleri ertesi gün hayvanat bahçesinde aslanların tutulduğu bölümde bulundu. Ailesi Muhammed Bilal'in cesedini, parçalanmış elbiselerinden teşhis etti.

Pakistanlı yetkililer, Lahor Hayvanat Bahçesi'nin yakınlarındaki bir köyde yaşayan Bilal'in, ineklerine ot toplamak için çitleri aşarak aslanların kaldığı bölüme girdiğini söylüyor.

Hayvanat bahçesinin müdürü Çaudri Şafkat, BBC'ye Bilal'i arayan köylülerin Salı gecesi kendilerine gelerek yardım istediğini belirterek "Onlara gece arama yapmanın çok tehlikeli olacağını söyledik" dedi.

Şafkat'a göre, Çarşamba sabahı hayvanat bahçesi çalışanları kanlar içinde bir kafatası ve kemikler ve parçalanmış giysiler ve bir orak buldu. Ceset parçaları üzerinde otopsi yapılacağı açıklandı.





'Güvenlik önlemleri yetersiz'

Bir grup köy sakininin ölüm haberini aldıktan sonra hayvanat bahçesinin yönetim binasına girmeye çalıştığı ve arbede çıktığı belirtiliyor.

Bilal'in yakınları hayvanat bahçesindeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu söylüyor.

Hayvanat bahçesi yetkilileri ise çitlerin çok yüksek olduğunu savundu.

Bazı yerel medya haberlerinde beş yıl önce Bilal'in bir yakının da aynı şekilde hayatını kaybettiğini yazdı.

Olayın meydana geldiği Lahor Safari Parkı, Pakistan'ın en eski ve en büyük hayvanat bahçesi.

Pakistan, Lahor, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük
Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor İstanbul-doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:52:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'da 17 yaşındaki gencin kemikleri aslan kafesinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]