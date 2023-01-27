Pakistan'da 2 haftada gizemli hastalık sebebiyle 18 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da 2 haftada gizemli hastalık sebebiyle 18 kişi öldü

27.01.2023 01:00
Pakistan'da 2 haftada gizemli hastalık sebebiyle 18 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan "zehirli gazların" olduğu düşünülüyor.

Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Pakistan'da gizemli solunum yolu hastalığı: 16'sı çocuk 19 ölü Pakistan'da gizemli solunum yolu hastalığı: 16'sı çocuk 19 ölü Türkiye'nin Pakistan'daki selzedelere gönderdiği ilk iyilik gemisi Karaçi'ye ulaştı Türkiye'nin Pakistan'daki selzedelere gönderdiği ilk iyilik gemisi Karaçi'ye ulaştı

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da 2 haftada gizemli hastalık sebebiyle 18 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:23 Son Dakika: Şubat ayında sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 ile yüzde 17,2 oranlarında indirim yapılacak
09:03 Son Dakika: Hazine Bakanlığı sıfır kilometre araç satışlarına inceleme başlattı, 13 distribütörden bilgi ve belge talep edildi
08:57 Bilecik'in Söğüt ilçesindeki dev maden bugün açılıyor! İlk külçe altını Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek
08:45 Behzat Ç. ekibinden Melih Gökçek göndermesi: Ankara arafta kaldığı dönemden kurtuldu
08:14 EYT'lilere bankalardan kötü haber! Promosyonun tavanı 15 bin TL olarak belirlendi
07:58 Nusret Gökçe, yeni mekanın gelirinin bir kısmını Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağışladı
07:42 Pakistan'da gizemli hastalık nedeniyle 10'u çocuk 18 kişi öldü
00:38 ABD, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin öldürüldüğünü duyurdu
00:37 Akaryakıtta rüzgar tersine döndü! Benzin ve motorine çifte indirim
07:33 AK Parti'den 6'lı masanın "Erdoğan bir daha aday olamaz" çıkışına ilk tepki: Bırakın bunları, adayınızı çıkarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2023 09:50:58. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da 2 haftada gizemli hastalık sebebiyle 18 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement