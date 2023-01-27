Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan "zehirli gazların" olduğu düşünülüyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da 2 haftada gizemli hastalık sebebiyle 18 kişi öldü - Son Dakika

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