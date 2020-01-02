Pakistan'da 2019 terör olayları ve can kayıplarının azaldığı yıl oldu - Son Dakika

Pakistan'da 2019'da düzenlenen terör saldırıları ve terörle mücadele operasyonlarında ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30,7 azaldı.

Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi (CRSS) tarafından hazırlanan "Yıllık Güvenlik Raporu 2019" isimli çalışmada Pakistan'da 2019'da yaşanan terörle ilintili olaylar ve bu olaylarda ölenlere ilişkin istatistikler paylaşıldı.

Raporda, ülkede geçen yıl yaşanan terör saldırıları ve terörle mücadeleye ilişkin olaylarda toplam 679 kişi hayatını kaybederken bunların 332'sinin sivil, 193'ünün güvenlik personeli, 154'ünün ise terörist olduğu belirtildi.

Bir önceki yılda terör saldırıları ve terörle mücadele esnasında 980 kişinin öldüğü aktarılan raporda 2019'da bu sayının yüzde 30,7 azalarak 679'a indiği vurgulandı.

ABD ilk kez İHA operasyonu düzenlemedi

Pakistan'da düzenlenen terör saldırılarının sayısı ise söz konusu yıllarda 400'den 370'e düşerken, 2019'da sadece saldırılarda 518 kişinin öldüğü bilgisi de raporda yer aldı.

Raporda terörden en çok etkilenen Belucistan eyaletinde ölü sayısının 2018'de 405'ken 2019'da 226'ya düştüğü, Gilgit Baltistan'da ise 2019'da terörle ilintili hiçbir ölüm yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede intihar saldırıları da 26'dan 9'a düşerken bu saldırılarda ölenlerin sayısı ise 2018'de 295, 2019'da ise 56 kişi olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin 2004'ten bu yana SİHA ve İHA'larla operasyonlar düzenlediği Pakistan'da 15 yıl sonra ilk kez hiçbir İHA ve SİHA operasyonu düzenlenmedi.

Pakistan, terörle mücadele kapsamında 154 teröristi ölü ele geçirirken 141 teröristi de canlı yakaladı. Bu teröristlerden 32'sinin Pakistan Talibanı mensubu olduğu bilgisi de raporda paylaşıldı.