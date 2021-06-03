Pakistan'da 3 çocuk buldukları el bombasıyla oynarken öldü - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde el bombasıyla oynayan çocuklardan 3'ü hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Ketta şehrinde yaşları 10 ila 14 arasındaki 5 çocuk, bir mezarlıkta buldukları el bombasıyla oynamaya başladı.
Bombanın patlaması sonucu 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, 2'sinin yaralandığı belirtildi.
Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
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