Son Dakika Haberleri: Pakistan'da 3 Günde İkinci Deprem

Pakistan'da 3 Günde İkinci Deprem

1 saat önce

Pakistan'ın Keşmir bölgesinde yaşanan 5,6 şiddetindeki deprem ülkede 3 günde yaşanan ikinci büyük deprem oldu.

Pakistan'da 3 Günde İkinci Deprem, System.String[]
Pakistan'ın Keşmir bölgesinde yaşanan 5,6 şiddetindeki deprem ülkede 3 günde yaşanan ikinci büyük deprem oldu.

Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü Ulusal Sismik İzleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Keşmir'in başkenti Muzafferabad'ın 104 kilometre kuzeydoğusu olan deprem yerin 40 kilometre altında gerçekleşti.

Ülkenin en büyük eyaleti olan Pencap'ın başkenti Lahor'un yanı sıra federal başkent İslamabad, endüstri kenti Sialkot ve ülkenin kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletinde de hissedilen depremin ardından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Deprem Hindistan'ın kuzey bölgelerinde de hissedildi.

Pakistan'da son olarak cumartesi günü büyük bir deprem yaşanmış, sarsıntılar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedilmişti.

Merkez üssü Afganistan-Pakistan sınırındaki Hindikuş dağları olan deprem İslamabad, Peşaver ve Lahor'da da hissedilmiş ve şiddeti 5,8 olarak açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:04 Kaynak: AA

Merkez, Pakistan, Güncel
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