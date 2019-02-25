Son Dakika Haberleri: Pakistan'da 4 Katlı Bina Çöktü: 3 Ölü

Pakistan'da 4 Katlı Bina Çöktü: 3 Ölü

37 dakika önce

Pakistan'ın Sindh vilayetinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da 4 Katlı Bina Çöktü: 3 Ölü, System.String[]
Pakistan'ın Sindh vilayetinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh vilayetinin başkenti Karaçi'ye bağlı Malir bölgesinde 4 katlı bir apartman çöktü. Yedi ailenin yaşadığı söylenen binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirirken, 30 kişinin binanın yıkıntıları arasında kalmasından endişe ettiklerini belirtti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi hastaneye götürüldü. Sindh Valisi İmran Ismail, kurtarma çabalarını hızlandırmak için talimat verdi. - KARAÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:30 Kaynak: İHA

Karaçi, Pakistan, 3. Sayfa
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