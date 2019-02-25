Pakistan'da 4 Katlı Bina Çöktü: 3 Ölü
37 dakika önce
Pakistan'ın Sindh vilayetinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan
'ın Sindh vilayetinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Sindh vilayetinin başkenti Karaçi
'ye bağlı Malir bölgesinde 4 katlı bir apartman çöktü. Yedi ailenin yaşadığı söylenen binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirirken, 30 kişinin binanın yıkıntıları arasında kalmasından endişe ettiklerini belirtti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi hastaneye götürüldü. Sindh Valisi İmran Ismail, kurtarma çabalarını hızlandırmak için talimat verdi. - KARAÇİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:30 Kaynak: İHA
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