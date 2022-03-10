Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

10.03.2022 21:36
Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarda 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarda 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Maddi Khel ve Babar Gap bölgelerinde saldırganlara yönelik ayrı ayrı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 4 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

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Güvenlik güçleri, Veziristan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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