Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

25.06.2022 17:14
Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde 4 saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde 4 saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Dossali bölgesinde güvenlik kuvvetlerinin saldırganlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.

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Kaynak: AA

Veziristan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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