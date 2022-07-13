Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

13.07.2022 11:50
Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Data Khel bölgesinde, güvenlik kuvvetlerinin saldırganlara operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Kuzey Veziristan'da geçen hafta yaşanan çatışmalarda bir asker hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Veziristan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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