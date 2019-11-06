Pakistan'da 4 yıl içinde araçların yüzde 30'u elektrikli olacak

Pakistan hükümeti, küresel ısınma ve hava kirliliğiyle mücadele için ülkedeki elektrikli araç oranını 4 yıl içinde yüzde 30'a çıkaracak Elektrikli Araçlar Politikasını (EV) onayladı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kararı kamuoyuna duyuran İklim Değişikliği Bakanı Malik Emin Aslam, rikşa adı verilen taksi olarak kullanılan 3 tekerlekli triportörlerin de bu kapsamda dönüşeceğini söyledi.

Otomotiv sektörünün de bu konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve çalışmalara başlandığını kaydeden Aslam, "Başbakan İmran Han'ın küresel ısınmaya ve çevreci yakıtlar kullanımına özel bir ilgisi olduğu için EV'yi hayata geçirmemiz için bakanlığımıza emir verdi. Bu politikamızla gelecek 4 yıl içinde 100 bini dört tekerlekli, 500 bini iki ve üç tekerlekli olmak üzere 600 bin aracın yerini elektrikli araçların almasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Böylelikle daha ucuz yakıt kullanırken çevreye de daha az zarar verileceğini kaydeden Aslam, "Gelişmiş ülkelerde araçların ürettiği sera gazı oranı yüzde 20 iken bu, Pakistan'da yüzde 40. Bunun yanında, petrol ithalatından 2 milyar dolar tasarruf ederek bu parayı ülkemizin otomotiv sektörünün gelişimine harcayacağız." dedi.

Aslam, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında elektrikli araç ve yedek parça üretecek fabrikalar kurulacağını, ülkede kullanılmayan 3 bin civarında doğalgaz, LPG ve benzin istasyonunun elektrikli araç şarj istasyonuna dönüştürüleceğini ifade etti.